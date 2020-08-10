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Российские военные развернули пост для санобработки машин на трассе М-5 в Сирии

Павел Ремнев
05:49 10.08.2020
Работа военнослужащих РФ организована таким образом, чтобы не создавать заторов на автотрассе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты развернули пост для санитарной обработки автомобилей, которые следуют по трассе М-5 из сирийской провинции Идлиб в сторону Алеппо, для предотвращения распространения коронавируса. Такое заявление сделал командир роты РХБЗ Сергей Прохоров.

«Наша самая основная задача - это проведение мероприятий по недопущению распространения коронавируса COVID-19 и проведение дезинфекции въезжающего и выезжающего транспорта», - объяснил Прохоров.

Пост развернут возле населенного пункта Саракиб. Российские военные проводят работу совместно с сирийской полицией, которая занимается проверкой документов у людей, выезжающих из Идлиба.

Такая работа на магистрали организована в связи с тем, что на ней положили новый асфальт, разрушенный в ходе боевых действий, и поток машин существенно возрос. Специалисты РХБЗ в рамках противовирусных мероприятий используют все необходимые средства индивидуальной защиты.

Работа внутри пункта организована таким образом, чтобы не создавать заторов на автотрассе: на обработку легковой машины у военных уходит примерно 30 секунд, на обработку грузовика или автобуса - приблизительно минута.

Также на магистрали дежурит российская военная полиция, которая занимается досмотром транспорта.

«Мы обеспечиваем безопасность проведения мероприятий подразделениями РХБЗ по обеззараживанию машин на трассе. Проверяем салон машины, багажник и салон, поведение водителя», - сообщил офицер военной полиции РФ Мухаммед Евлоев.

Трасса М-5 является одной из основных в Сирии. Эта дорога связывает столицу Дамаск и крупнейший город страны - Алеппо. Во время боевых действий за трассу шли ожесточенные сражения, в результате которых дорожное полотно и прилегающая инфраструктура сильно пострадали. Часть магистрали проходит по территории провинции Идлиб, где создана зона деэскалации.

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