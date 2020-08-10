В Москве у безработного угнали Land Rover за 3 миллиона рублей

В Москве у безработного жителя города угнали автомобиль Land Rover стоимостью около трех миллионов рублей. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

По данным агентства, инцидент произошел еще в субботу, 8 августа, на улице Большая Черемушкинская возле дома 11 корпус 1. По факту случившегося стражи порядка возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее эксперт назвал основные признаки, которые могут говорить о том, что автомобиль готовятся угнать. К ним, в частности, он отнес сбои в работе сигнализации и рекламные буклеты на лобовом стекле.