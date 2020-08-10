Тайфун «Чанми» заденет два региона России

Зародившийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм «Чанми» во вторник, 11 августа, окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин. Об этом рассказал Примгидромета Борис Кубай.

Синоптик также сообщил, что в понедельник, 10 августа, вихрь подойдет к Корейскому полуострову.

«Перевалив Корейский полуостров, в ночь на 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени зацепив южную и восточную части Приморского края», - приводит Примгидромет слова специалиста.

При этом Кубай подчеркнул, что шторм является слабее своего предшественника и не сможет обрушить на регион такое же количество осадков.

Напомним, на минувшей неделе бывший тайфун «Хагупит» принес в Приморье до 80% месячной нормы дождей, что привело к росту уровня воды в реках региона на 1,6 метра. После этого вихрь направился к Сахалину, где также прошли сильные дожди.