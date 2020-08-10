Эксперт рассказал, как приучить себя к регулярным занятиям спортом

Для тем, кто мечтает заняться спортом, но постоянно откладывает это на потом, существует несколько мотивирующих приемов. О них рассказала радио Sputnik сотрудник «Федерального научного центра физической культуры и спорта» Ольга Тиунова.

«Простейшим мотиватором для регулярных занятий физкультурно-спортивного и оздоровительного характера является метод каждодневного ведения очень простой таблицы. Там должно быть три строчки: дата, описание упражнения и объем нагрузки», - пояснила эксперт.

По ее словам, незаполненные столбцы в таблице станут для человека «немым укором» и будут способствовать повышению самодисциплины. По мнению Тиуновой, занятий два-три раза в неделю в спортзале недостаточно. Чтобы не просто поддерживать физическую форму, а улучшать ее, необходимы ежедневные упражнения.

Начинать нужно с тех нагрузок, которые человеку по силам на данный момент, и постепенно их увеличивать, считает эксперт.

«Есть еще такой вариант: регулярные занятия в течение недели. Если ты выдержишь этот срок, то молодец. Если захочешь прекратить, то имеешь право», - рассказала Ольга Тиунова.

Она отметила, что после недельных целенаправленных занятий, человек может втянуться и не захочет прекращать тренировки. Этот метод называется календарным, в основе которого лежат проверка себя на прочность и радость преодоления.