СК показал первые кадры с места мощного пожара на АЗС в Краснодарском крае

Следственный отдел по Динскому району СКР опубликовал видео осмотра места происшествия на автозаправочной станции в Краснодарском крае. Отмечается, что по факту пожара возбуждено уголовное дело.

В СК заявили, вечером в пятницу, 31 июля, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на АЗС произошел хлопок в наружном резервуаре, который используется для заправки автомобилей на газу.

После хлопка начался пожар. Пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет. Четверо из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также в результате хлопка повреждения получил резервуар и автомобили, которые находились неподалеку.

По предварительной версии, причиной произошедшего стала вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автомобилей либо с искрами.