Месяц индексаций: накопительная пенсия в России выросла в августе

С первого августа накопительные пенсии россиян будут пересчитаны и повышены на 9,13%. Это коснется 80 тысяч получателей выплат, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Для оформления перерасчета приходить в фонд не нужно, добавили в ведомстве.

Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции.

В августе на 7,99% будут повышены пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Это те получатели, которым средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой. То есть в течение периода, который выбирает сам человек. Такие выплаты в стране получают 32 тысячи пенсионеров.