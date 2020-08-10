В департаменте судейства РФС признали ошибку арбитра матча «Спартак» - «Сочи»

Арбитр матча первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» Василий Казарцев отстранен от судейства. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

«Арбитр Казарцев отстранен от судейства. В отношении видеоассистента Еськова проведут разбирательство», - рассказал Кашшаи.

В воскресенье встреча между «Спартаком» и «Сочи» закончилась вничью. Красно-белые вели со счетом 2:0, но гостям удалось сравнять счет благодаря двум назначенным спорным пенальти.

По мнению главы департамента судейства РФС, главный арбитр матча ошибочно назначил второй пенальти, что же касается арбитра VAR (система видеоповторов) Алексея Еськова, то его понять можно.

«В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти», - сказал Кашшаи.

Ранее глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата России. А генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал клоунадой судейство в матче с «Сочи», и пообещал задать соответствующие вопросы РФС.