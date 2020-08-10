СМИ: рекордное число американцев отказалось от своего гражданства

Рекордное число американцев отказалось от гражданства США за первую половину 2020 года. Об этом говорят данные фирмы Bambridge Accountants, специализирующейся на вопросах, связанных с налогами экспатов.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте фирмы, от американского гражданства за указанный период отказались 5818 американцев, в то время как за весь 2019 год такое решение приняли лишь 2072 человек. Отмечается, что столь масштабный всплеск числа отказов от гражданства в США наблюдается впервые.

Как заявил совладелец Bambridge Accountants Алистер Бэмбридж в беседе с CNN, в основном от гражданства отказываются люди, покинувшие США и решившие, что «им все надоело».

«Люди беспокоятся из-за того, что делает (американский президент - прим. ред.) Дональд Трамп, как он борется с пандемией коронавируса, и из-за политического курса США на данный момент», - объяснил он.

Еще одной причиной отказа от гражданства, по словам Бэмбриджа, являются налоги. Так, граждане США, которые проживают за границей, обязаны ежегодно подавать налоговые декларации, сообщать о счетах в банках других стран, инвестициях и пенсиях.

Кроме того, эксперт уверен, что многие американцы сейчас ждут ноябрьских президентских выборов и, в случае переизбрания Трампа, значительная их часть, скорее всего, также откажется от гражданства.