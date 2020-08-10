В законе об удаленной работе могут учесть северные надбавки

Выплаты северных надбавок, которые могут составлять до 100% от заработной платы, могут распространить на сотрудников, работающих удаленно. Этот вопрос обсуждается сейчас членами рабочей группы, занимающейся подготовкой законопроекта о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме, пишут «Известия».

По словам члена рабочей группы, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Федора Прокопова, сейчас в первую очередь практический интерес представляет вопрос о северных надбавках тем, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

Размер надбавок зависит от территории и рассчитывается согласно районному коэффициенту. Так, работнику в Свердловской области положена прибавка в размере 15-20% от зарплаты, а в Ненецком автономном округе - 50%. В целом доплаты составляют от 15 до 100% от заработка.

По словам Федора Прокопова, сейчас вопрос по надбавкам никак не урегулирован, предстоит решить, как оформлять надбавки.

«Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот», - пояснил Прокопов.

Планируется, что максимальные надбавки будут начисляться тем, кто трудится в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха, на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах.

Также планируются доплаты за стаж работы на Севере. Их размер будет составлять от 10 до 100% от заработной платы. В некоторых случаях речь будет идти о конкретных суммах в 200, 320 и 400 рублей в месяц.

Напомним, что 21 июля в Госдуме состоялось первое чтение законопроекта о закреплении в Трудовом кодексе норм о дистанционной работе. В законопроекте содержатся нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников, работающих в удаленном формате, порядок взаимодействия работодателя и работника, типы дистанционной занятости. В документе также предусмотрена возможность компенсации расходов удаленных сотрудников.