В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 14 пациентов, у которых была выявлена пневмония и оказались положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 13 скончавшихся пациентов с COVID-19. Таким образом общее число умерших увеличилось с 4585 до 4599 человек.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в городе ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев. Градоначальник призвал москвичей и гостей столицы не забывать о защитных мерах и придерживаться их.