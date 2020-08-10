В МВД Белоруссии сообщили о задержании протестующих в Минске
В правоохранительных органах сообщают, что ситуация находится под контролем.
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Милиция приступила к задержаниям протестующих, собравшихся на проспекте Победителей в центре Минска. Количество задержанных на данный момент уточняется.
МВД республики сообщает, что ситуация находится под контролем.
«Есть задержанные… Работает оперативно-ситуационный штаб МВД, обстановка контролируемая», - сказала ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
Ранее в СК Белоруссии рассказали о возбуждении 21 уголовного дела против участников массовых беспорядков, которые начались 9 августа после закрытия избирательных участков на президентских выборах.