Президент Ливана принял отставку правительства в полном составе

Президент Ливана Мишель Аун принял отставку правительства. Однако, он поручил всем главам министерств и ведомств исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент республики генерал Мишель Аун получил письменное заявление об отставке от премьер-министра Хасана Диаба сегодня в президентском дворце в Баабде», - говорится в заявлении.

О том, что правительство Ливана уходит в отставку в полном составе стало известно сегодня. Причиной послужили акции протеста, связанные с гибелью людей при взрыве селитры в бейрутском порту.

Трагедия произошла 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. По последним данным, в результате взрыва погибли 154 человека.

На фоне трагедии в стране вспыхнули антиправительственные демонстрации. Протестующие требовали отставки правительства.