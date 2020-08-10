Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при помощи QR-кодов

В России получил широкое распространение новый вид мошенничества с помощью QR-кодов. Таким образом, злоумышленники нашли доступ к смартфонам жертв и теперь могут похищать деньги, которые хранятся на их счетах. Об этом сообщают эксперты в одном из сюжетов Первого канала, который опубликован в YouTube.

«Мне положили рекламные листовки от магазина электроники, где была представлена очень интересная акция. Для того чтобы ее активировать, мне нужно было просканировать QR-код», - рассказала одна из жертв мошенников.

По словам девушки, сразу после сканирования кода, ее смартфон завис, а затем с ее банковского счета пропали все деньги.

От действий мошенников страдают не только физические, но и юридические лица. Так, владельцы одного из баров в Санкт-Петербурге внедрили бесконтактный способ оплаты для удобства своих гостей. Неизвестные наклеили поверх их QR-кода свой. В результате все деньги уходили в карман злоумышленников, а это около 30 тысяч рублей.

Эксперты рекомендуют не сканировать все подряд при помощи смартфона, проверять, не наклеен ли поверх оригинального кода другой и использовать специальные приложения для выявления потенциально опасных QR-кодов без их сканирования.