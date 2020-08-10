На Дальнем Востоке нашли клещей-переносчиков опасного вируса из Китая

В России обнаружены клещи-переносчики новой вирусной инфекции SFTS, вспышку которой ранее зафиксировали в Китае. Паукообразные обитают на Дальнем Востоке, где чрезвычайно распространены. В настоящее время ученые ищут в них следы инфекции, отметил вирусолог Михаил Щелканов.

Он отметил, что новая лихорадка не передается воздушно-капельным путем, поэтому ее широкое распространение исключено. Однако, новый вирус обладает высокой летальностью, погибает каждый третий инфицированный, отметил вирусолог.

Кормителями клещей-переносчиков болезни могут быть пятнистые олени, крупный рогатый скот, лошади, собаки, гималайские медведи, амурские лесные коты, барсуки и азиатские бурундуки, сообщают «Известия».

Ранее в Китае зафиксировали вспышку острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом Хуаянгшань. В научной литературе его назвали буньявирусом, даби бандавирусом или вирусом SFTS. Попав в человеческий организм, патоген вызывает тяжелейшую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом. На данный момент в Китае летальность составляет 11,6 процента.