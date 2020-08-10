Задержанный в Минске журналист Пегов освобожден

Российский журналист Семен Пегов, ранее задержанный в Минске, освобожден. С таким заявлением выступил посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Он на свободе. Завтра, полагаю, что ребята (Пегов и Ласенко) будут уже дома. Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких», - сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Семен Пегов, вместе с другими коллегами, среди которых были сотрудники различных средств массовой информации, был задержан в минувшее воскресенье в центре белорусской столицы при освещении уличных акций протеста.

После задержания, журналист находился в центре изоляции правонарушителей в Минске. Среди пострадавших на протестах в Минске также оказались журналисты Sputnik Беларусь, телеканала «Дождь», стрингеры Ruptly.