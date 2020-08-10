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В турецкую Анталью вылетел первый рейс из России

Тамара Астапенкова
02:03 10.08.2020
Загрузка рейса полная, были проданы все билеты.
В турецкую Анталью вылетел первый рейс из России
© Фото: pixabay.com

Из Шереметьево в Анталью вылетел первый рейс после приостановки международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На рейс авиакомпании «Россия» были проданы все билеты, включая 510 посадочных мест экономического класса и 12 бизнес-класса.

«Рейс FV 5855 выполняется из Москвы в Анталью на воздушном судне Boeing 747», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря авиакомпании Сергея Старикова.

С 10 августа Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции: Даламаном, Бодрумом и Антальей. Регулярные и чартерные полеты с российской стороны будут осуществлять «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия», «Северный ветер» и другие. С турецкой стороны - Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

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