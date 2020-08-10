В турецкую Анталью вылетел первый рейс из России
Из Шереметьево в Анталью вылетел первый рейс после приостановки международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
На рейс авиакомпании «Россия» были проданы все билеты, включая 510 посадочных мест экономического класса и 12 бизнес-класса.
«Рейс FV 5855 выполняется из Москвы в Анталью на воздушном судне Boeing 747», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря авиакомпании Сергея Старикова.
С 10 августа Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции: Даламаном, Бодрумом и Антальей. Регулярные и чартерные полеты с российской стороны будут осуществлять «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия», «Северный ветер» и другие. С турецкой стороны - Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.