МИД РФ пообещал Словакии зеркальный ответ на высылку российских дипломатов
В российском посольстве информацию об инциденте комментировать не стали.
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Российский МИД зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии. С таким заявлением выступили во внешнеполитическом ведомстве страны.
«Традиционно последует зеркальный ответ», - цитирует РИА Новости заявление одного из представителей МИД РФ.
Ранее о высылке россиян из Словакии сообщил ряд западных средств массовой информации. В МИД Словакии данную информацию подтвердили. В российском посольстве инцидент комментировать не стали.