Роскомнадзор предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных. На встрече с главой ведомства президент поднял эту проблему первой, отметив, что она особенно актуальна в связи с цифровизацией экономики.

Жалоб много, констатировал Андрей Липов, только за минувший год двадцатипроцентный рост, а самый большой штраф за неправомерное использование персональных данных - 75 тысяч рублей, что, по оценкам чиновника, несоизмеримо с выгодой, которую получают правонарушители и ущербом для граждан.

Кроме того, Роскомнадзор, как выяснилось, не имеет законодательной возможности проверить всю цепочку, по которой утекают данные граждан и с этим тоже нужно работать. Андрей Липов рассказал также о борьбе с противоправным контентом в Интернете.

«Начиная с 2012 года, когда впервые было принято наше законодательство по удалению запрещенного контента из Сети, у нас на сегодняшний день уже удалено более 1,5 миллиона материалов. Это пропаганда суицида, это детская порнография и это информация о распространении и пропаганде наркотиков», - отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрей Липов.

По словам главы Роскомнадзора, при мониторинге Интернета очень важно развивать информационные технологии. По его мнению, для увеличения точности поиска запрещенной информации будут использовать нейросети.