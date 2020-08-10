СК Белоруссии возбудил более 20 уголовных дел после протестов

Следственные органы Белоруссии возбудили 21 уголовное дело по факту массовых беспорядков в стране 9 августа. Задержаны более 80 человек, говорится в сообщении ведомства.

«Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске», - уточняется в заявлении.

Дела возбуждены по фактам массовых беспорядков, сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, применение к ним насилия, хулиганства и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Отмечается, что санкции некоторых статей предполагают до 15 лет лишения свободы.

«Задержаны более 80 человек. Большинство их них – молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», - добавили в Следственном комитете.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. В правоохранительных органах республики ранее заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.