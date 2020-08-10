«Может решиться в течение часа»: Захарова о ситуации с задержанным в Минске журналистом Пеговым

Москва рассчитывает, что ситуация с российским журналистом Семеном Пеговым, который ранее был задержан в Белоруссии, будет разрешена в течение часа. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Есть хорошие новости непосредственно про Пегова. Я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым - послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем, это не просто ожидания, работа была с белорусской стороной, не хочу предвосхищать, но в самое ближайшее время такой позитивной динамики развития, разрешения этого вопроса. Мы исходим из того, что работа была проделана очень большая, и в ближайшее время, я надеюсь, это все-таки произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена», - сказала Захарова в эфире на телеканале «Россия 1».

Семен Пегов, вместе с другими коллегами, среди которых были сотрудники различных средств массовой информации, был задержан в минувшее воскресенье в центре белорусской столицы при освещении уличных акций протеста.

В настоящее время журналист находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Среди пострадавших на протестах в Минске также журналисты Sputnik Беларусь, телеканала «Дождь», стрингеры Ruptly.