«Внимательно следили за развитием событий»: в МИД РФ прокомментировали происходящее в Белоруссии

Москва внимательно следила за развитием событий в Белоруссии. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ о прошедших в республике 9 августа президентских выборах.

«В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии. Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации», - сообщили в ведомстве.

В МИД также выразили убежденность в том, что «сделанный народом Белоруссии выбор позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач», а также укрепит дружественные отношения между Россией и Белоруссией.

В Белоруссии ранее сообщили о возбуждении более 20 уголовных дел после протестов, которые начались в Минске и других городах республики с закрытием избирательных участков. По факту участия в массовых беспорядках задержаны около 80 человек.