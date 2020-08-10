Лавров взял под личный контроль вопрос с задержанными в Белоруссии журналистами из РФ

Глава российской дипломатии Сергей Лавров взял ситуацию с задержанными в Белоруссии журналистами под личный контроль. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, министр контролирует вопрос лично. В МИД РФ подчеркнули, что надеются на разрешение ситуации с российскими журналистами в течение часа.

Посол России в Белоруссии находится на прямой связи с задержанными журналистами, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что после протестов в Минске 9 августа силами правопорядка были задержаны несколько российских журналистов.