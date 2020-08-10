На грани экокатастрофы: застрявшее у берегов Маврикия японское нефтяное судно может разломиться надвое

Маврикий оказался на грани масштабной экологической и экономической катастроф из-за севшего на мель вблизи острова японского грузового судна, которое рискует разломиться надвое. Из него вытекло уже более тысячи тонн нефтепродуктов, и устранить утечку пока не удается.

На борту осталось еще около двух с половиной тысяч тонн горючего, которое может попасть в Индийский океан и уничтожить уникальную экосистему. На Маврикии объявляли режим беспрецедентной чрезвычайной экологической ситуации.

Устранить утечку пытаются тысячи волонтеров, в том числе из России. Они живут на острове и развернули спецоперацию по его спасению: днем и ночью посменно создают самодельные боновые заграждения, чтобы защитить береговую линию.

«Балкер все также находится на мели, его не удалось снять с кораллового рифа. Задняя часть балкера, в нее попала вода. Он надломился, появилась трещина. Все боятся, что произойдет полностью надлом корпуса. Он разделится на две части и тогда катастрофы не избежать», - рассказала «Звезде» председатель Координационного Совета соотечественников из России в Республике Маврикий Ольга Богачева.

Власти Маврикия заявили, что не в состоянии самостоятельно справиться с катастрофой и обратились за международной помощью. Военный корабль и самолет со специалистами уже направила Франция. А Япония, которой принадлежит аварийное судно, сообщила, что пока может отправить лишь группу из шести человек для оценки ситуации.

Ситуацией вокруг Маврикия озаботилась и известная экоактивистка Грета Тунберг. На своей странице в Twitter она выложила обращение жителей страны и ссылку на счет для помощи в устранении аварии.



