«Выходит с водительского сиденья»: Добровинский показал видеоулику по делу Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Александр Добровинский заявил о наличии неоспоримых доказательств того, что в момент аварии автомобилем управлял сам Ефремов.

«У меня есть запись на которой видно, как господин Ефремов выходит с водительского сиденья», - заявил Добровинский.

По версии следствия, Михаил Ефремов восьмого июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации.