«Выходит с водительского сиденья»: Добровинский показал видеоулику по делу Ефремова
На видеозаписи видно, что после аварии из-за руля внедорожника выходит сам Михаил Ефремов.
© Видео: Предоставлено Александром Добровинским © Фото: Одиноков РИА Новости
Адвокат потерпевшей стороны в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Александр Добровинский заявил о наличии неоспоримых доказательств того, что в момент аварии автомобилем управлял сам Ефремов.
«У меня есть запись на которой видно, как господин Ефремов выходит с водительского сиденья», - заявил Добровинский.
По версии следствия, Михаил Ефремов восьмого июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации.