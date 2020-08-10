НАСА переименует «дискриминирующие» космические объекты
Переименованию подлежат космические объекты, в названии которых есть намек на дискриминацию или оскорбление национальных меньшинств.
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Космос включился в земную борьбу с дискриминацией. Названия, содержащие намеки на расизм, будут пересмотрены НАСА. Например, туманность Эскимос.
Газовое облако этой туманности чем-то напоминает капюшон коренных жителей Севера - но выяснилось, что тут кроется отсылка к колониализму, а это плохо.
В списке названий, подлежащих пересмотру, также пара спиральных галактик в созвездии Девы, известных как «галактика сиамских близнецов».