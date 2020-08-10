НАСА переименует «дискриминирующие» космические объекты

Космос включился в земную борьбу с дискриминацией. Названия, содержащие намеки на расизм, будут пересмотрены НАСА. Например, туманность Эскимос.

Газовое облако этой туманности чем-то напоминает капюшон коренных жителей Севера - но выяснилось, что тут кроется отсылка к колониализму, а это плохо.

В списке названий, подлежащих пересмотру, также пара спиральных галактик в созвездии Девы, известных как «галактика сиамских близнецов».