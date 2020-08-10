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Учебный год в российских школах начнется в очном формате

Ян Брацкий
18:53 10.08.2020
Перед стартом учебного года все школы пройдут процедуру дезинфекции, также будет организована термометрия учащихся и педагогов на входе в здания.
Учебный год в российских школах начнется в очном формате
© Фото: klimkin, Pixabay

Занятия в российских школах возобновятся 1 сентября и будут проходить в очном формате. С таким заявлением выступил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он рассказал о принятых мерах по недопущению распространения коронавируса и договоренностях с Министерством здравоохранения.

«Первого сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов, в школах пройдут традиционные линейки. Школы начнут работать по особому графику, будут отменены массовые мероприятия, но главное - традиционные занятия останутся», - заявил Кравцов «Российской газете».

По его словам, Министерство просвещения проконтролирует подготовку каждой школы к началу нового учебного года.  

«Будет проведена дезинфекция, предусмотрены меры проветривания помещений, термометрия на входе. Мы договорились с Министерством здравоохранения - в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник», - добавил министр.

О коронавирусе мир впервые услышал в конце 2019 года. Эпицентром заражения считается многомиллионный город Ухань в провинции Хубэй. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,8 миллиона человек, свыше 731 тысячи умерли.

В России благодаря своевременно принятым мерам удалось предотвратить неконтролируемое распространение инфекции и сдержать болезнь. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в стране зарегистрировано 892 654 случая заражения, выздоровел 696 681 человек, умер 15 001 пациент.

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