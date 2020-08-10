Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности

Роспотребнадзор проанализировал данные о профессиональных заболеваниях работников в России в 2019 году. Чаще всего такие болезни, выяснили в ведомстве, встречались в сфере добычи полезных ископаемых.

К этой сфере относятся 46,9% всех зафиксированных случаев. На втором месте - 29,9% - идут обрабатывающие производства, на третьем - транспортировка и хранение с долей в 10,5%.

У занятых в строительстве профзаболевания встречались в 3,6% случаев. Примерно такое же количество - 3,5% - относится к работе в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, сообщает RT.

На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев. Отмечается, что основными причинами болезней становятся чрезмерные физические нагрузки, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.

Всего в 2019 году в России зафиксировано 4,5 тысячи случаев профзаболеваний, что на 629 меньше, чем годом ранее.