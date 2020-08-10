Водолазы нашли старинные артефакты на дне Финского залива

Кирпичи с клеймом начала XIX века нашли водолазы на дне Финского залива возле двух фортов Кронштадта. Также специалисты обнаружили латунную корабельную печь, старинные топоры и осколки снарядов.

Поиск древностей на дне Финского залива - не единственная цель этой экспедиции. В преддверии масштабной реставрации двух фортов - это «Император Александр I», более известный как «Чумной», а также форт «Кроншлот» - ученым нужно было понять, в каком состоянии их подводная часть.

«Кроншлот» стоит на так называемых ряжах - деревянных срубах из сосны. И оказалось, что спустя три столетия они до сих пор как новые. Эта экспедиция - часть глобального проекта «Кронштадт. Город фортов». Туристско-рекреационный кластер создается при участии Минобороны России по поручению президента.

По проекту реставрации и дальнейшего развития форт «Александр I» соединят с островом канатной дорогой. Поэтому к укреплению берега особое внимание.

Подводные археологи будут работать в Финском заливе до конца августа. Реставрация фортов, как ожидается, будет завершена к 2025 году. Создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте, который в прессе называют мега-проектом, предусматривает открытие там в том числе самого большого в мире музея ВМФ, океанариума, дайвинг-центра и многого другого.