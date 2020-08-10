В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Москву

Августовское тепло вернется в Москву к концу рабочей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Как отметил заместитель директора ведомства Дмитрий Киктев, уже днем в субботу воздух прогреется до 20-23 градусов, а в ночные часы столбики термометров достигнут 16-градусной отметки.

«Такие значения температуры вполне типичны для августа в средней полосе России», - отметил Киктев в разговоре с RG.RU.

Ранее столичные синоптики предупредили москвичей и гостей города о похолодании в регионе. Всему виной, по их словам, холодный атмосферный фронт, который принес с собой порывистый ветер, понижение температуры и холодные дожди.