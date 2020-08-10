Заразившуюся коронавирусом певицу Риту Дакоту срочно госпитализировали
У девушки обнаружили очень малое количество кислорода в крови.
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Заразившуюся коронавирусом певицу Риту Дакоту решили госпитализировать в медучреждение. Причиной, по ее словам, стало слишком малое количество кислорода в крови.
«Приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови. Исход следующий — меня госпитализируют», - рассказала Дакота подписчикам в Instagram.
Ранее стало известно, что в тяжелом состоянии из-за коронавируса находится экс-солист группы «Ласковый май».