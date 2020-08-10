В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому

Польские полицейские задержали мужчину, который подозревается в осквернении памятника маршалу Константину Рокоссовскому на юго-западе страны. Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили скульптуру легендарного военачальника и обезглавили ее. Инцидент произошел на мемориальном кладбище в городе Легница. Скульптура являлась частью экспозиции Музея меди.

По данным правоохранительных органов, подозревается местный житель. Мужчине 34 года, он уже был судим и отбывал наказание за аналогичные преступления. Нарушителя арестовали на три месяца. Ведутся следственные мероприятия.

Константин Рокоссовский - один из наиболее выдающихся военачальников Великой Отечественной войны. Именно он командовал Парадом Победы в июне 1945 года на Красной площади в Москве.