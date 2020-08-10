Мишустин передал Лукашенко поздравления с победой на выборах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с белорусским коллегой Романом Головченко. Во время беседы глава правительства РФ передал поздравления с победой на выборах президенту республики Александру Лукашенко.

«В ходе телефонного разговора Михаил Мишустин просил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», - говорится в сообщении кабмина.

Премьеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обменялись мнениями по приоритетным задачам в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Мишустин поздравил Головченко с днем рождения, пожелав ему успехов и отметив важность взаимодействия двух стран по правительственной линии.