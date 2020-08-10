Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе после акций протеста, связанных с гибелью людей при взрыве селитры в бейрутском порту, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Ливана.

Бейрут подвергся сильнейшим разрушениям после взрыва в порту 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. По последним данным, в результате взрыва погибли 154 человека.

На фоне трагедии в стране вспыхнули антиправительственные демонстрации. Протестующие требовали отставки правительства. Демонстрантам удалось захватить здания некоторых министерств. Протестующие закидывали стражей правопорядка камнями и бутылками, возвели баррикады на центральных улицах.

В ответ силовики применили слезоточивый газ. На помощь в урегулировании конфликта пришли военнослужащие ливанской армии. В результате пострадали более 700 человек. Жертвы есть с обеих сторон.