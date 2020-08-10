Россия и Кипр договорились о внесении изменения в налоговое соглашение

Кипр принял предложение Москвы об увеличении до 15% ставки налога на проценты и дивиденды из России. Изменение внесут в соглашение об избежании двойного налогообложения, говорится на сайте Минфина РФ.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», - сказал вице-премьер Алексей Оверчук.

Уточняется, что ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, он вступит в силу с 1 января.

По словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, в ближайший месяц планируется завершить переговоры на тех же условиях с Люксембургом и Мальтой. Кроме того, Россия в скором времени ожидает ответа от Нидерландов на направленные аналогичные предложения.