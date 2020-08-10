В стране и мире Белорусский ЦИК обновил данные по выборам президента Ян Брацкий По данным ЦИК Белоруссии, явка на выборах президента составила 84,17 процента. © Фото: Xinhua, Globallookpress Белорусский Центризбирком представил обновленные данные по итогам президентских выборов в стране, согласно которым, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08 процента голосов избирателей. По предварительным данным, Светлана Тихоновская заручилась поддержкой 10,09 процента голосов, Анна Канопацкая набрала 1,68 процента, Андрей Дмитриев - 1,21, а Сергей Черечень - 1,15 процента от всех проголосовавших на избирательных участках. В бюллетенях на выборах президента Белоруссии была графа против всех. В ней отметки поставили более четырех с половиной процентов белорусов. Явка на этих выборах, по данным ЦИК, составила 84,17 процента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует