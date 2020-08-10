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Белорусский ЦИК обновил данные по выборам президента

Ян Брацкий
16:52 10.08.2020
По данным ЦИК Белоруссии, явка на выборах президента составила 84,17 процента.
Белорусский ЦИК обновил данные по выборам президента
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Белорусский Центризбирком представил обновленные данные по итогам президентских выборов в стране, согласно которым, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08 процента голосов избирателей.

По предварительным данным, Светлана Тихоновская заручилась поддержкой 10,09 процента голосов, Анна Канопацкая набрала 1,68 процента, Андрей Дмитриев - 1,21, а Сергей Черечень - 1,15 процента от всех проголосовавших на избирательных участках.  

В бюллетенях на выборах президента Белоруссии была графа против всех. В ней отметки поставили более четырех с половиной процентов белорусов. Явка на этих выборах, по данным ЦИК, составила 84,17 процента.

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