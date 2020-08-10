Названы регионы с наибольшей долей людей с антителами к коронавирусу

Самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу в России выявили в Татарстане - 31,5%. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, исследования проводились в 26 субъектах Федерации. Среди них она назвала четыре региона, где выявлены наиболее высокие показатели.

«Это Тюменская область - 24,5%, Тульская область - 27,8%, Санкт-Петербург - 26% и Республика Татарстан - 31,5%», - пояснила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

Она добавила, что в условиях восстановления работы культурных и спортивных учреждений региональным властям необходимо придерживаться методических рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19.