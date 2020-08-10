Выжженная земля: последствия взрыва на АЗС в Волгограде показали с воздуха

Опубликованы новые видеокадры с места взрыва и сильнейшего пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде. На опубликованных кадрах виден масштаб трагедии, в результате которой погибли 12 человек. Еще десять находятся в больнице, двое проходят лечение амбулаторно, сообщили в областной администрации.

По данным МЧС, трагедия произошла на АЗС в Тракторозаводском районе Волгограда. Сначала загорелась цистерна с газом, после чего прозвучали несколько мощных хлопков.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали пламя. Сейчас они занимаются проливкой тлеющих конструкций. В причинах произошедшего предстоит разобраться экспертам.