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В России одобрили особый порядок начисления пенсионного стажа медикам

Анна Касаткина
16:03 10.08.2020
Один день помощи больным коронавирусом будет засчитываться за два, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
В России одобрили особый порядок начисления пенсионного стажа медикам
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Борющимся с коронавирусом медицинским работникам будут начислять пенсионный стаж по особой схеме. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Один день помощи больным будет засчитываться за два, уточнил премьер. Норма действует с 1 января и до конца сентября этого года, что прописано в соответствующем постановлении, добавил Мишустин.

«Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», - отметил глава правительства.

По словам премьера, средства на выплаты им пенсий - дополнительно 25 миллионов рублей - в бюджете предусмотрены.

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