В России одобрили особый порядок начисления пенсионного стажа медикам

Борющимся с коронавирусом медицинским работникам будут начислять пенсионный стаж по особой схеме. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Один день помощи больным будет засчитываться за два, уточнил премьер. Норма действует с 1 января и до конца сентября этого года, что прописано в соответствующем постановлении, добавил Мишустин.

«Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», - отметил глава правительства.

По словам премьера, средства на выплаты им пенсий - дополнительно 25 миллионов рублей - в бюджете предусмотрены.