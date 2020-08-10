Посольство РФ в Минске заявило об отсутствии официальных уведомлений о задержании россиян

Официального уведомления о задержании россиян в ходе протестов в Белоруссии в российское посольство не поступало. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии.

«Пока официальной информации о задержании россиян в Белоруссии не поступало», - говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что будут проверять эти данные, пишет РБК.

Ранее в СК Белоруссии сообщили, что в республике возбудили ряд уголовных дел по факту массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции. По данным белорусского МВД, ситуацию с протестами, начавшимися после президентских выборов, удалось взять под контроль.