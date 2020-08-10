Проблемы с сердцем: адвокат рассказал об ухудшении состояния здоровья Ефремова

Состояние здоровья актера Михаила Ефремова заметно ухудшилось, появились проблемы с сердцем. Об этом «Звезде» сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По его словам, это произошло на нервной почве.

«Очень сильно ухудшилось состояние здоровья… С утра до вечера ежедневно судебные заседания. Я сам, здоровый человек, еле-еле выдерживаю, а представляете, с его моральным состоянием», - сказал Пашаев.

Защитник добавил, что сам Ефремов отказывается обращаться к врачам, однако накануне скорую помощь вызвали его родственники.

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал, что во вторник, 11 августа, в судебном процессе по делу Ефремова произойдет «некое значимое событие, которое очень многое расставит по своим местам».

По версии следствия, 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Ефремов допустил столкновение своего внедорожника со встречным автомобилем. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в реанимации.