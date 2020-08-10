Число пострадавших при взрыве на заправке в Волгограде увеличилось до 12

Число пострадавших при взрыве и пожаре на газовой заправке в Волгограде увеличилось с восьми до 12 человек.

«Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек в больнице, двое отказались от госпитализации», - рассказали в администрации Волгоградской области, пишет РИА Новости.

По последним данным МЧС, на автогазозаправочной станции (АЗС) в Тракторозаводском районе Волгограда в понедельник, 10 августа, загорелась цистерна с газом.

В 14.20 по местному времени (13.20 мск) пожар был полностью потушен.

Ранее сообщалось, что момент взрыва на газовой АЗС в Волгограде попал на видео. Местные жители в соцсетях сообщили, что сначала были слышны два хлопка, затем в небо поднялся огромный огненный столб, в ближайших домах взрывной волной выбило стекла.