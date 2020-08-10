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СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

Роман Захаров
01:40 10.08.2020
Для этого понадобится решение суда, который позволит внести правки в кредитную историю гражданина.
СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Россияне смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез - например, в случае отзыва лицензии. Такое заявление сделал  генеральный директор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.

Он отметил, что для этого понадобится решение суда, который установит данный факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю гражданина. В настоящий момент такой процесс, по словам специалиста, никак не урегулирован.

В беседе с «Известиями» эксперт также сообщил, что на три года сократится и срок хранения записей о кредитах. Согласно нововведениям, он будет составлять семь лет.

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступит в силу с 1 января следующего года. Его целью является повышение защищенности финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.

Для того, чтобы бюро признали квалифицированным, организация должна иметь сведения о не менее чем 30 миллионах заемщиков, а также располагать капиталом, превышающим 100 миллионов рублей. Банк России уточнит требования к сведениям, а к источникам данных будут добавлены суды, арбитражные управляющие и нотариусы.

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