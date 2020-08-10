В стране и мире В России оштрафовали компанию Google на 1,5 миллиона рублей Виктория Ивашечкина Срок добровольной оплаты штрафа истекает 4 сентября текущего года. © Фото: William Iven, Pixabay В Москве суд оштрафовал американскую компанию Google на 1,5 миллиона рублей за повторное нарушение, которое связано с недостаточной фильтрацией запрещенного в РФ контента. «Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 500 000 рублей, - сообщили в суде. При этом отмечается, что срок добровольной оплаты штрафа истекает 4 сентября текущего года, сообщает «Интерфакс». К слову, это уже не первый штраф, который получает компания за нарушение российского законодательства. Впервые Google был оштрафован в ноябре 2018 года на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует