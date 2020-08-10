Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре сообщили о частичном завершении купального сезона

Тамара Астапенкова
01:35 10.08.2020
По прогнозам синоптиков, жителям Европейской части России больше не стоит ждать жары.
В Гидрометцентре сообщили о частичном завершении купального сезона
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В центре Европейской части России купальный сезон можно считать закрытым. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, жителям этой территории больше не стоит ждать жары. Также будет наблюдаться понижение температуры в водоемах, начиная со среды.

«Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрела бы водоемы», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Европейской части России ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся на 6-7 градусов. Также ожидаются дожди, но не сильные.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Каритина дня
Каритина дня
00:24 В стране и мире
Явка на выборы президента Белоруссии составила 84,05%
22:51 Спорт
Федун заявил о снятии «Спартака» с чемпионата России
20:20 В стране и мире
Опубликованы результаты exit poll: в Белоруссии завершились выборы президента
20:09 Армия
Су-27 перехватил самолет радиотехнической разведки ВМС США над Черным морем
16:02 В стране и мире
Видео
Около 200 человек получили необходимую помощь от МЧС России после взрыва в Бейруте
Популярное
Популярное
Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи
Видео
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
«Клоунада»: критик Соседов о браке Пугачевой и Галкина
Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.