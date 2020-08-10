В Гидрометцентре сообщили о частичном завершении купального сезона

В центре Европейской части России купальный сезон можно считать закрытым. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, жителям этой территории больше не стоит ждать жары. Также будет наблюдаться понижение температуры в водоемах, начиная со среды.

«Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрела бы водоемы», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Европейской части России ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся на 6-7 градусов. Также ожидаются дожди, но не сильные.