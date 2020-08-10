Захарова посоветовала Зеленскому не указывать Белоруссии, как ей жить

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские политики с их печальным опытом госпереворотов и развала страны не должны советовать Белоруссии, как ей жить.

Так дипломат прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее высказался по ситуации в Белоруссии.

Зеленский в своих соцсетях призвал власти республики установить диалог с гражданами страны и отказаться от уличного насилия на фоне прошедших выборов президента Белоруссии.

«Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной», - отметила Захарова в своих соцсетях.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что было бы лучше, если б заявление Зеленского касалось не Белоруссии, а Украины, в частности, выполнения минских договоренностей.

Подытожив, Захарова заявила, что Белоруссия сама разберется, как ей жить.