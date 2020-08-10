Два хлопка и гигантский огненный столб: момент мощного взрыва на АЗС в Волгограде попал на видео
Число пострадавших увеличилось до восьми.
© Видео: Жесть Волгограда, "ВКонтакте" © Фото: Жесть Волгограда, "ВКонтакте"
Момент сильнейшего взрыва на газовой АЗС в Волгограде попал на видео. Местные жители в социальных сетях сообщают, что вначале были слышны два хлопка, затем в небо поднялся огромный огненный столб, в ближайших домах взрывной волной выбило стекла.
В региональном управлении МЧС рассказали, что взрыв произошел уже после того, как к тушению возгорания приступили пожарные. В результате удара пострадали восемь человек.
Пожару присвоен второй уровень сложности. Оперативные службы наращивают группировку сил.
В экстренных службах не исключили, что могут взорваться соседние газовые цистерны. Причины произошедшего выясняются.