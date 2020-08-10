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Два хлопка и гигантский огненный столб: момент мощного взрыва на АЗС в Волгограде попал на видео

Иван Линдеманн
12:49 10.08.2020
Число пострадавших увеличилось до восьми.
© Видео: Жесть Волгограда, "ВКонтакте" © Фото: Жесть Волгограда, "ВКонтакте"

Момент сильнейшего взрыва на газовой АЗС в Волгограде попал на видео. Местные жители в социальных сетях сообщают, что вначале были слышны два хлопка, затем в небо поднялся огромный огненный столб, в ближайших домах взрывной волной выбило стекла.

В региональном управлении МЧС рассказали, что взрыв произошел уже после того, как к тушению возгорания приступили пожарные. В результате удара пострадали восемь человек.

Пожару присвоен второй уровень сложности. Оперативные службы наращивают группировку сил.

В экстренных службах не исключили, что могут взорваться соседние газовые цистерны. Причины произошедшего выясняются.

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