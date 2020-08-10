Суд отказался смягчить административный надзор над Варварой Карауловой

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой и отказался сокращать ей административный надзор, установленный до 2029 года.

Напомним, ей запрещено покидать свое жилье в ночное время суток и дважды в месяц она должна отмечаться в ОВД.

«Решение Кунцевского суда изменить в части срока административного суда. Новый срок установлен до погашения судимости, то есть до 27 апреля 2029 года», - огласил решение судья.

Варвару Караулову задержали в 2015 году. Девушку осудили за попытку уехать в Сирию и присоединиться там к террористам. Караулова отсидела в колонии более трех лет и вышла по УДО, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Караулова вышла замуж за своего адвоката и на прошедшее заседание приехала вместе с ним.

В июне текущего года Кунцевский суд Москвы по требованию полиции установил срок надзора - чуть менее девяти лет. Тогда же девушку обязали отмечаться два раза в месяц в отделе МВД и не уходить из дома с десяти часов вечера до шести утра.