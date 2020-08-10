В Волгограде взорвалась АЗС
Пожару присвоен второй уровень сложности. Информация о пострадавших уточняется.
© Видео: Жесть Волгограда, "ВКонтакте" © Фото: Жесть Волгограда, "ВКонтакте"
На проспекте Ленина в Волгограде взорвалась газовая АЗС. Видео произошедшего в социальных сетях опубликовали очевидцы.
Пользователи пишут, что от взрывной волны в их домах «дрожали» стены.
«Пожару был присвоен уровень сложности №2. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения 1 отряда Федеральной противопожарной службы. Ведется наращивание группировки», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Информация о пострадавших уточняется. По данным СМИ, три человека получили легкие травмы, один госпитализирован.