Путин поздравил актера Вениамина Смехова с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил советского и российского актера театра и кино Вениамина Смехова с 80-летием. Президент отметил многогранный творческий путь артиста.

Телеграмма была опубликована в понедельник, 10 августа, на сайте Кремля.

«Своим щедрым, самобытным талантом вы покорили сердца зрителей разных поколений, состоялись как востребованный артист, режиссер и сценарист», - подчеркнул Путин.

По словам президента, такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения, а также служит примером высокого профессионализма и мастерства.

Вениамин Смехов родился в 1940 году в Москве. В 1961 году он окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина.

Наибольшую известность Смехов получил как киноактер. Он принял участие в таких кинолентах, как «Служили два товарища» (1968), «Д`Артаньян и три мушкетера» (1978).

Позже Вениамин Борисович сыграл в продолжении культовой картины: «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992), «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2009).