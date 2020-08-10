В стране и мире Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии Иван Линдеманн Президент России заявил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между странами во всех областях. © Фото: Пресс-служба президента РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности», - сказано в поздравительной телеграмме, которую президент России направил Лукашенко. Путин подчеркнул, что все перечисленное отвечает коренным интересам братских народов РФ и Белоруссии. Выборы президента республики состоялись в воскресенье, 9 августа. По предварительным подсчетам ЦИК, действующий президент набрал 80,23% голосов. В своем первом после выборов выступлении Лукашенко сообщил, что «политика одна должна быть - люди». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует